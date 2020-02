Dopo l'anticipo del venerdì fra Brescia e Napoli il programma della 25esima giornata di Serie A prosegue con Bologna-Udinese. A partire dalle 15 al Dall'Ara i padroni di casa allenati da Mihajlovic e in grande emergenza infortuni (ben 7 i primavera convocati) proveranno a riscattare il pesante ko subito col Genoa ospitando i bianconeri di Gotti a cui la vittoria manca invece dal 12 gennaio.



CURIOSITA' - L’Udinese ha vinto ben sette delle ultime 10 gare contro il Bologna in Serie A. Il bilancio è invece in equilibro nelle 16 gare casalinghe del Bologna in Serie A contro l’Udinese dall’inizio del 2000. L’Udinese non ha trovato la via del gol in ben 10 delle 24 gare stagionali di Serie A, nessuna squadra ha fatto peggio, ma il Dall’Ara è lo stadio in cui sono stati segnati in media più gol da fuori area in questo campionato, 0.7 a partita.

Riccardo Orsolini ha segnato il suo primo gol in Serie A nel settembre 2018 al Dall’Ara contro l’Udinese. Stefano Okaka ha segnato il primo dei suoi quattro gol in questo campionato nella gara d’andata contro il Bologna.​



