Benvenuti a Sittard, Gianmarco Cangiano!pic.twitter.com/kXNdWyVD68 — Fortuna Sittard (@FortunaSittard) January 11, 2023

Gianmarcova a giocare in Olanda. L'ala sinistra italiana (classe 2001 scuola Roma, in Serie B al Bari in questa prima metà della stagione) si trasferisce al Fortuna Sittard in prestito con diritto di riscatto.