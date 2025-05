Getty Images

Bologna, ufficiale: dalla Lazio riscattato Casale. Le cifre

18 minuti fa



Il Bologna ha riscattato a titolo definitivo dalla Lazio il difensore Nicolò Casale (classe 1998 ex Verona). Arrivato nello scorso mercato estivo in prestito oneroso per 1,5 milioni di euro, diventa di proprietà del club rossoblù per altri 6,5 milioni di euro. Finora in questa stagione ha raccolto 23 presenze con la squadra allenata da Vincenzo Italiano: 16 in Serie A, 4 in Champions League e 3 in Coppa Italia per un totale di 1284 minuti giocati.



IL COMUNICATO - Il Bologna Fc 1909 comunica di avere esercitato l'opzione per l'acquisizione definitiva di Nicolò Casale dalla SS Lazio: il difensore ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2028.