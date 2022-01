"Il Bologna comunica che in seguito ai test effettuati è stata rilevata la positività al Covid-19 del calciatore Lorenzo De Silvestri. Come da protocollo - si legge nella nota ufficiale - sono state avvertite le autorità sanitarie locali e il giocatore è stato posto in isolamento domiciliare. Il giocatore era già fuori dai convocati per la gara di questa sera contro l'Hellas Verona".