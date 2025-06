Bologna, ufficiale: De Silvestri rinnova fino al 2026

Matteo Palmisano

56 minuti fa



Lorenzo De Silvestri sarà un giocatore del Bologna anche per la stagione 2025/26. Il capitano dei rossoblù ha rinnovato il contratto in scadenza il 30 giugno 2025 per un altro anno al termine della stagione in cui ha alzato la Coppa Italia dopo la finale contro il Milan.



IL COMUNICATO - "Il Bologna FC 1909 comunica di avere prolungato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Lorenzo De Silvestri fino al 30 giugno 2026".