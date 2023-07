Il Bologna si prepara a dare il vio al ritiro estivo agli ordini di Thiago Motta. L'11 luglio a Rio Pusteria-Valles il gruppo rossoblu si ritroverà per la prima parte della preparazione, ma nell'elenco dei convocati non c'è l'uomo mercato Riccardo Orsolini.



NON C'ENTRA IL MERCATO - L'esterno offensivo non figura nella lista diramata da Thiago Motta ma, nonostante i rumors di un interesse da parte di Lazio, Napoli e Juve, non è il mercato il motivo dell'assenza. Orsolini è infatti infortunato e, lo conferma il Bologna attraverso il proprio sito web, rimarrà in città per fare fisioterapia.



IL COMUNICATO - "Riccardo Orsolini, a causa di una tendinopatia dell’adduttore sinistro, lavorerà all’Isokinetic seguendo un programma personalizzato”.