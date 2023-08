UFFICIALE



Saelemaekers è un nuovo giocatore del Bologna



Benvenuto Alexis#ForzaBFC #WeAreOne pic.twitter.com/XfVBpPcbhR — Bologna Fc 1909 (@Bolognafc1909) August 30, 2023

il laterale belga ha firmato con i rossoblù e arriva dal Milan in prestito oneroso per 500.000 euro, con diritto di riscatto fissato a 9. L’ufficialità è arrivata direttamente dal sito ufficiale della Lega Cacio e poi confermata dai rispettivi club.Saelemaekers chiude, almeno per il momento, la sua avventura con la società di Via Aldo Rossi avendo raccolto 140 presenze corredate da 10 gol (di cui 2 in Champions League) e 14 assist.Arrivato in Serie A nel gennaio 2020 – per 3,25 milioni di prestito con riscatto fissato per atri 7,65 milioni di euro – l’esterno belga è stato uno dei protagonisti della conquista dello Scudetto 2021/2022 con la maglia rossonera.Il giocatore aveva raggiunto nella giornata di ieri il centro Isokinetic della città emiliana per seguire il classico iter delle visite mediche, per poi porre la firma del contratto col suo nuovo club.Il suo valore netto al 30 giugno 2022 era pari a circa 5,16 milioni di euro. Avendo rinnovato il contratto con il Milan fino al 2026, il valore di Saelemaekers a bilancio dovrebbe essere sceso a quota 3,87 milioni di euro circa. Per questo motivo,. Non sarà più invece a carico del Milan lo stipendio, pari – secondo indiscrezioni – a 1,31 milioni di euro lordi.Poco prima del comunicato ufficiale da parte del Bologna, il profilo Twitter della società emiliana aveva fornito un indizio sull'arrivo di Saelemaekers. In seguito, è arrivata anche l'ufficialità.