Prenderà il via tra un mese, giovedì 11 luglio, la prima parte del ritiro estivo in vista della stagione 2019-2020 che si svolgerà a Castelrotto (BZ) in collaborazione con Dolomiti Sport Event. Per il quarto anno i rossoblù saranno al lavoro nella località altoatesina ai piedi dell’Alpe di Siusi dall’11 al 20 luglio, e si alleneranno al centro sportivo Laranza. Due le amichevoli in programma a Castelrotto, con avversari ancora da definire, nelle giornate di domenica 14, e sabato 20 luglio.