Sinisa Mihajlovic diventa cittadino onorario di Bologna: lo ha stabilito il Consiglio Comunale della città, accogliendo l’idea e la proposta di Gian Marco De Biase, capogruppo dei civici “Insieme per Bologna” e a suo tempo già appoggiata dal sindaco Virginio Merola. Un anno dopo il suo ritorno in città, il serbo ha ricevuto l'ok dopo la votazione finale, andata in scena oggi alle 17: i votanti sono stati 30, come i sì. Mihajlovic diverrà cittadino di Bologna all’unanimità, tra gennaio e febbraio, ed è la prima volta in cui il prestigioso riconoscimento va ad uno sportivo.