Mister Sinisa Mihajlovic ha raggiunto la squadra in albergo e stasera sarà regolarmente in panchina #VeronaBologna #WeAreOne pic.twitter.com/z5YIOWPcut — Bologna Fc 1909 (@BfcOfficialPage) August 25, 2019

Ilha ufficializzato sul proprio profilo Twitter che Sinisasarà regolarmente in panchina questa sera contro il Verona. Questo il messaggio della società felsinea: "Mister Sinisa Mihajlovic ha raggiunto la squadra in albergo e stasera sarà regolarmente in panchina".