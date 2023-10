Il Bologna prosegue la preparazione in vista della trasferta di sabato pomeriggio con l'Inter a San Siro. Oggi la squadra di Thiago Motta ha svolto una seduta tecnico-tattica con partitella finale. Terapie per i difensori Posch e Lucumì.



In seguito a un risentimento accusato nel corso della partita vinta domenica scorsa contro l'Empoli, il terzino sinistro danese Victor Kristiansen è stato sottoposto a esami che hanno evidenziato una lesione del retto femorale sinistro: i tempi di recupero vengono stimati in 3 settimane.