Brutte notizie per il Bologna e per Thiago Motta in vista della ripresa del campionato. Come riportato dal sito ufficiale del club rossoblù Riccardo Orsolini ha infatti svolto ulteriori esami, dopo lo stop di ieri, che hanno evidenziato una lesione del bicipite femorale sinistro, con tempi di recupero di 4-5 settimane.