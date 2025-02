Bologna, ufficiale: Pedrola in prestito dalla Sampdoria

ZUMAPRESS.com

Secondo acquisto del Bologna, che, dopo aver ufficializzato l'arrivo di Davide Calabria dal Milan, ha preso anche Estanis Pedrola dalla Sampdoria. Il classe 2003 arriva in rossoblù con la formula del prestito oneroso a 500.000 con diritto di riscatto a tre milioni più bonus.

IL COMUNICATO - "Il Bologna FC 1909 comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Estanis Pedrola dall’UC Sampdoria a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2025, con opzione per l’acquisizione definitiva.

Decimo calciatore spagnolo della storia del club, Estanis è un’ala di piede destro di grande tecnica individuale e qualità, forte nell’uno contro uno, agile e rapido. Catalano cresciuto all’Espanyol e passato al Barcellona nella formazione U19, esordisce nella Liga nel gennaio 2022 poi appena 20enne passa in prestito alla Sampdoria retrocessa in B. L’impatto sul campionato cadetto è ottimo – nonostante le serie difficoltà della squadra di Pirlo -, Pedrola si distingue per dribbling eleganti, efficacia in campo aperto, buona fisicità e capacità di convergere per cercare la conclusione con il destro (tre gol nelle prime sei giornate), nonché di togliere il tempo d’intervento all’avversario. Limitato da una serie di infortuni, è comunque uno dei più interessanti talenti visti all’opera in Serie B e chiude l’annata con 15 presenze, per poi venire acquisito a titolo definitivo dai liguri nell’estate scorsa."