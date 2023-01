La Carrarese (serie C) rende noto di aver perfezionato dal Bologna l'acquisizione temporanea del diritto alle prestazioni sportive del portiere Sebastian Breza. Il calciatore canadese classe 1998 è stato protagonista nel campionato MLS con la maglia del Montreal Fc a partire dal 2021 con oltre trenta presenze. L'estremo difensore vanta un'apparizione anche in Under 20 canadese.