Il Bologna sta cercando di sfoltire, in questi giorni, l’affollato reparto offensivo a disposizione di mister Mihajlovic. Il primo nome sulla lista dei partenti pare essere quello del centravanti classe ‘91 Federico Santander. El Ropero ha trovato poco spazio la stagione scorsa e i presupposti per quella ventura non sembrano poter cambiare più di tanto. Ecco perché l’uruguaiano sta cercando una nuova sistemazione per mostrare al meglio le proprie qualità.



Un’opportunità potrebbe essere lo Spezia che, secondo il Secolo XIX, avrebbe fatto numerosi sondaggi per l’attaccante. Santander non sembra essere convintissimo della destinazione e sta riflettendo su la proposta dei liguri in queste ore.