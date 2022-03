Il Bologna è al lavoro per rinnovare il contratto di Mattias Svanberg. Nei prossimi giorni è atteso a Casteldebole il suo procuratore Martin Dahlin per prolungare l'accordo in scadenza nel 2023 anche per non perdere forza in caso di una eventuale cessione estiva ma, al momento, il giocatore classe '99 non è intenzionato a sottoscrivere un nuovo contratto. Lo riporta 'La Repubblica'.