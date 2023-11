Inizio di stagione col turbo per il Bologna, che con la vittoria di ieri è salito al sesto posto in classifica. 11 giornate, 18 punti e 10 risultati utili consecutivi. Più di due mesi senza sconfitta, l'ultima è quella del 21 agosto alla prima giornata contro il Milan. Sei pareggi e quattro vittorie dal secondo turno di campionato in più, alle quali bisogna aggiungere anche il successo in Coppa Italia contro il Bologna. Una partenza del genere non si vedeva da più di quarant'anni: l'ultima volta che i rossoblù hanno totalizzato dieci partite di fila senza sconfitta è stato tra il dicembre del 1979 e il marzo del 1980.