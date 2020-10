A poche ore dalla trasferta dell'Olimpico contro la Lazio, il Covid colpisce il Bologna: secondo Il Resto del Carlino infatti l'ad rossoblù Claudio Fenucci è risultato positivo al coronavirus. Il dirigente, risultato negativo dopo il tampone di lunedì scorso, è asintomatico, è stato messo in isolamento fiduciario e non fa parte del gruppo squadra che ieri è partito per Roma. Nessun rischio rinvio per Lazio-Bologna, che si giocherà regolarmente stasera alle 20.45 come previsto.