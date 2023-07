Nicola Sansone tramite un post sui propri canali social ha voluto salutare Bologna e i suoi tifosi dopo la scadenza del suo contratto con i rossoblù.



POST - “Il Bologna ci è rimasto nel cuore. Nostra figlia parla con accento bolognese e nostro figlio è nato al Sant’Orsola. Sarà difficile spiegare ai bambini che dalla prossima stagione papà giocherà altrove… trovare le parole giuste per noi è altrettanto difficile perché è stato un viaggio lungo e bellissimo di quattro anni e mezzo. Ne abbiamo passato delle belle come la salvezza incredibile del 2019 e la stagione appena terminata con il record di punti ma anche delle brutte come la malattia e la morte del mister Mihajlovic. Ho cercato di dare l’esempio giusto anche quando mi è stato detto di andare via non una ma due volte in questa passata stagione perciò ho dato tutto me stesso in ogni allenamento e partita per amore verso me stesso e la mia famiglia perché volevamo restare al Bologna !!! Questa città meravigliosa ci ha regalato tanti nuovi amici e ci siamo sentiti sempre a casa nostra e mai ci siamo sentiti così altrove e per questo motivo il Bologna FC e Bologna avrà un pezzo indelebile nei nostri cuori. Tu sei grande Bologna”.