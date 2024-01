Bologna: Van Hooijdonk vicino al trasferimento in Inghilterra

Come riporta Sky Sports UK il Norwich è molto vicino a far firmare Sydney Van Hooijdonk del Bologna. Il trasferimento in prestito con opzione di acquisto sarebbe quindi in completamento. Questo sbloccherebbe anche la situazione di Adam Idah che andrebbe in prestito al Celtic.



I DETTAGLI - Gli spazi al Bologna per l' attaccante olandese sono molto stretti, visto il rendimento di Joshua Zirkzee e per questo e per poter continuare la sua crescita potrebbe partire in prestito. Sarebbe infatti molto vicino il suo trasferimento in Inghilterra, al Norwich attualmente nono in Championship con 41 punti. In Serie A quest’anno ha registrato 9 presenze (il 10 % da titolare) e zero reti mentre in Coppa Italia ha registrato due presenze condite con una rete. Si prospetta quindi un nuovo prestito per l’olandese dopo quello all’Heerenveen. In quel caso il prestito fu determinante per il processo di crescita del calciatore. Infatti in 33 presenze siglò 16 reti in Eredivisie fornendo anche un assist. Il contratto dell’attaccante con i felsinei scadrà nel 2025.