Bologna-Verona: infortunio per l'arbitro Abisso, sostituito

Al 4° minuto di gioco di Bologna-Verona, match valevole per la 26esima giornata di Serie A, l'arbitro Rosario Abisso, dopo una storta rimediata in seguito a un contatto fortuito con un giocatore della squadra rossoblù, deve abbandonare la partita. Al suo posto, come da regolamento, entra il Quarto ufficiale, Giacomo Camplone. Abisso invece passa a fare il Quarto ufficiale.



Di seguito la designazione arbitrale:



Arbitro: Abisso

Assistenti: Bresmes - Di Monte

Quarto ufficiale: Camplone

VAR: Sozza

AVAR: Mazzoleni