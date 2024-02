Bologna-Verona: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Bologna-Verona (venerdì 23 febbraio con calcio d'inizio alle ore 20:45 in diretta su Dazn, telecronaca affidata a Gabriele Giustiniani e commento tecnico di Alessandro Budel) è una gara valevole per la 26esima giornata di campionato in Serie A. Gli emiliani volano e sono appaiati al quarto posto con l'Atalanta dopo la travolgente vittoria sulla Lazio, i gialloblù hanno ottenuto un ottimo pari in casa contro la Juventus e vogliono continuare nel buon momento.



LE ULTIME - Un solo indisponibile per parte, entrambi per infortunio: si tratta del difensore degli emiliani Soumaoro e dell'attaccante del Verona Cruz. Occhio al pericolo diffidati: Calafiori e Saelemaekers da una parte, Dawidowicz, Folorunsho e Magnani dall'altra. Sono tutti giocatori molto importanti. Diversi ballottaggi interessanti: Lucumì insidia Calafiori e El Azzouzi chiede spazio e potrebbe scalzare Fabbian, duello Saelemaekers-Ndoye sulla fascia di Motta. Baroni deve scegliere tra Noslin e Swiderski in attacco e valutare se Serdar sia pronto o meno a riprendere il proprio posto in mediana rilevando Dani Silva.



PROBABILI FORMAZIONI



BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Fabbian, Freuler; Orsolini, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee. All. Motta.



VERONA (4-3-2-1): Montipò; Tchatchoua, Dawidowicz, Coppola, Cabal; Folorunsho, Duda, Serdar; Suslov, Lazovic; Noslin. All. Baroni.