Bologna-Verona MOVIOLA LIVE: contatto su Montipò, ma gol valido

Il Bologna ospita l'Hellas Verona al Dall'Ara, nel primo match della 26esima giornata di Serie A. Di seguito i principali episodi da moviola della partita.





BOLOGNA–HELLAS VERONA - Venerdì 23/02 h.20.45



Arbitro: Abisso

Assistenti: Bresmes - Di Monte

Quarto ufficiale: Camplone

VAR: Sozza

AVAR: Mazzoleni



4' - Al 4° minuto di gioco di Bologna-Verona, match valevole per la 26esima giornata di Serie A, l'arbitro Rosario Abisso, dopo una storta rimediata in seguito a un contatto fortuito con un giocatore della squadra rossoblù, deve abbandonare la partita. Al suo posto, come da regolamento, entra il Quarto ufficiale, Giacomo Camplone. Abisso invece passa a fare il Quarto ufficiale.



27' - Check sul gol di Fabbian, per un contatto su Montipò poco prima della rete, che viene convalidata.