Bologna, verso il Milan: Saelemaekers in dubbio

Supercoppa Italiana questa sera, ma i fari sono puntati anche sulla prossima giornata di Serie A. Sabato 27, alle ore 20.45, il Milan ospiterà il Bologna di Thiago Motta, tornatosi ad allenare proprio questa mattina, dopo la pausa dell’ultimo week-end di campionato (i rossoblù recupereranno la sfida nel corso di mese febbraio, in data 14 contro la Fiorentina).



SAELEMAEKERS IN DUBBIO – In vista della partita contro la formazione rossonera, il tecnico dei felsinei rischia di dover fare a meno di Alexis Saelemaekers, grande ex della partita. L’esterno belga potrebbe infatti saltare il ritorno a San Siro da avversario a causa di un infortunio che, ad oggi, non sembra essere del tutto smaltito. Anche oggi ha svolto lavoro personalizzato.