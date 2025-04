Bologna, verso l'Inter: terapie per Skorupski e Ferguson. Infortunio Casale, l'esito degli esami

Getty Images

Ilsi prepara per il prossimo impegno di campionato, la squadra di Vincenzo Italiano affronterà l'nella 33esima giornata di Serie A, e arrivano aggiornamenti dall'infermeria rossoblù.- A partire dalle condizioni di, infortunatosi alla spalla sinistra nel corso della sfida con l'Atalanta per un duro scontro con Ederson. Il classe 1998, si legge nel report pubblicato dal Bologna, ha riportato unae sarà valutato di giorno in giorno.- Aggiornamenti anche per altre situazioni: lavoro differenziato per, solo terapie per il portieree il centrocampista

- Sono ripresi oggi gli allenamenti della squadra in preparazione a Bologna-Inter: i rossoblù hanno svolto attivazione atletica ed esercitazioni tecniche. Seduta differenziata per Davide Calabria, terapie per Lukasz Skorupski e Lewis Ferguson.Gli esami cui è stato sottoposto Nicolò Casale hanno evidenziato una sublussazione acromion-claveare della spalla sinistra: le sue condizioni saranno valutate di giorno in giorno.