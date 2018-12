Secondo quanto riferisce l'Ansa, è in corso in questi minuti al centro sportivo di Casteldebole un vertice tra l'amministratore delegato del Bologna Fenucci, il ds Bigon, il team manager Di Vaio e l'allenatore Filippo Inzaghi per fare il punto della situazione sul futuro di quest'ultimo, a forte rischio esonero dopo il ko contro l'Empoli, l'ottavo in campionato.