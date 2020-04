Dalle certezze Orsolini e Tomiyasu, passando dal riscatto di Barrow, che verrà prelevato dall’Atalanta per 13 milioni di euro più 6 di bonus, fino ai talenti ancora da svezzare di Dominguez e Skov Olsen. Tanti Under 23 dal prospero avvenire, su cui Mihajlovic fonda il futuro della sua squadra.. C’è tanta attesa e grosse aspettative su questo ragazzo, che si è guadagnato una grande investitura dal suo compagno di squadra. Gli piace dribblare, ha tecnica, deve lavorare e crescere. Ci penserà Mihajlovic a Bologna, l'ideale per lui". Mica male.- Una vita intera al Chievo, dalle giovanili fino all’. Trequartista dalla classe cristallina, Vignato ha attirato l’attenzione di tutti, e con tutti si intende anche l'Europa che conta. La scorsa stagione, il neo acquisto del Bologna è stato impiegato regolarmente nelle ultime nove partite di campionato, trovando anche il. E che gol, di quelli che fanno presagire il meglio per un giocatore. Quest’anno in Serie B ha confermato le premesse, trovando spazio da, da trequartista e talvolta da esterno d’attacco. Il Bologna non ci ha pensato mezza volta, fiondandosi sull’enfant prodige e decidendo di lasciarlo al Chievo per fargli continuare il naturale percorso di crescita.– Vignato è un gioiellino che basta guardarlo per comprenderne l'estro, ma spesso e volentieri l’enfasi su un giocatore è accentuata anche dal mercato di competenza., società sempre attente nel mettere le mani sui fenomeni del futuro. Un interesse che spiega il livello del 19enne del Bologna, che ha già. L’intenzione è chiara, il club vuole il fantasista azzurro al centro della linea verde della squadra. Una volta chiusa questa stagione, coronavirus permettendo, scatterà la sua ora: