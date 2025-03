Bologna, Widmer D'Autilia in Azzurro: Saputo, Montreal e l'addio all'Inter. La scuola portieri rossoblu non sbaglia un colpo

Empoli, Atalanta, Roma e le big storiche? Negli ultimi anni e più precisamente da quando Giovanni Sartori ha preso in mano il progetto sportivo anche il settore giovanile delè tornato a sfornare diversi talenti di primissimo piano che non solo aspirano a un ruolo da protagonista fra i professionisti, ma che sono già degli elementi importanti per le selezioni giovanili azzurre. E in particolare è lache sta producendo diversi prospetti interessantissimi con Massimo Pessina già nel giro della prima squadra che vede crescere alle sue spallePortiere classe 2008 nato a Salvador nello stato di Bahia in Brasile, da mamma brasiliana e papà di origini italiane da sempre gioca in porta e, da sempre, conquista nel ruolo titoli e trofei. Come spesso accade nelle selezioni verdeoro i piedi contano più delle mani e infatti Renato è bravissimo in fase di impostazione sapendo calciare benissimo con entrambi i piedi. Quello che però più colpisce è il fisico di questo ragazzo, alto praticamente due metri e con una corporatura importantissima che però non ne limita l'agilità fra i pali.

Il primo club professionista che lo tessera all'interno del proprio settore giovanile è il Palmeiras con cui Renato gioca fino a 12 anni. Poi l'approdo in Italia dove è l'Inter ad inserirlo nelle sue formazioni under. Con l'Under 14, dopo un Torneio Internacional Cairo Montenotte giocato da protagonista e da para-rigori, vince addirittura il campionato battendo 3-0 la Roma e 3-2 l'Empoli nelle finalissime. Qui arriva però la scelta di interrompere l'esperienza in nerazzurro e rimettersi sul mercato.La scelta successiva ricade sul Bologna con cui da 3 anni è in continua crescita sia fisica che tecnica. In rossoblù gioca sempre sotto età con ragazzi più grandi e il percorso in Under 16 e Under 17 lo porta a competere per lo Scudetto Nazionale. In questa stagione, complice la promozione di Pessina, più volte è stato convocato con la Primavera andando anche in panchina addirittura in Youth League con ragazzi di due anni più grandi di lui.

-Il Bologna su Renato ci punta tantissimo al punto da avergli g. In rossoblu Widmer D'Autilia ha un ottimo rapporto con, figlio del patron del club e con cui è stato anche protagonista di un progetto di integrazione con il. A gennaio, infatti i due sono stati selezionati per unoinsieme alla prima squadra biancoblu (che ha Joey Saputo fra gli azionisti ndr.)., la fede e le preghiere lo accompagnano anche in campo,e, infatti, scappa appena possibile in spiaggia, adorando però soprattutto i litorali di Interlagos vicino a casa sua.per convocarlo nelle selezioni giovanili azzurre e lui, fin dall'Under 15 e oggi in Under 16 ha sempre risposto presente. Come Renato Bellucci Marin della Roma, tra l'altro, non sarebbe il primo esempio di portiere italo-brasiliano a fare strada con la maglia Azzurra addosso.