Partenza nera per il Bologna. I felsinei, dopo la sconfitta con la Spal e il pareggio con il Frosinone, hanno perso oggi per 3-0 al Dall'Ara contro l'Inter. Ma non solo: nelle prime tre gare di questo campionato non sono ancora riusciti ad andare a segno. Zero reti fatte: è la prima volta nella loro storia, non era mai successo prima.