Il mercato del Bologna si muove anche in uscita. Secondo il Corriere dello Sport, Krejci può tornare allo Sparta Praga mentre l'attaccante paraguaiano Federico Santander torna nel mirino dei cinesi dello Jiangsu Suning di Zhang. In partenza pure Calabresi e Donsah, non è incedibile Sansone. ​



Il Pescara punta al prestito di un interessante difensore di proprietà del Bologna, in questa stagione in prestito al Novara in C: è Tommaso Cassandro, 20 anni.