Bologna, Zirkzee ancora ko: esce in lacrime

2 ore fa



Suona l'allarme in casa Bologna. Joshua Zirkzee si è infortunato nella sfida al Maradona di Napoli: l'attaccante ha chiesto il cambio al 73' sul risultato di 2 a 0 per i suoi ed è stato sostituito da Castro.



LA REAZIONE - Quello che più spaventa i rossoblù però è cosa è successo dopo il cambio. L'olandese infatti si è seduto sconsolato in panchina e, con la casacca, si è asciugato le lacrime che gli sono scese sul viso. L'ex Bayern Monaco ha lamentato un problema al flessore sinistro che sarà controllato negli esami che scatteranno per lui nelle prossime ore. Dovesse trattarsi di un problema serio, come sembra, l'attaccante principe del Bologna rischia di aver chiuso qui la sua grande stagione e mette seriamente a rischio la partecipazione agli Europei con l'Olanda.