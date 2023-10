Intervistato ai microfoni del Corriere dello Sport, l'attaccante del Bologna, Joshua Zirkzee ha parlato del suo rapporto con l'allenatore Thiago Motta e ha raccontato il suo inizio di stagione.



LE PAROLE - "L’ultima stagione è stata difficile per me, qualche volta l’allenatore ha dovuto tirarmi le orecchie. Ora il rapporto è migliorato, non parliamo molto ma sul calcio ci capiamo. Credo di dover essere più egoista vicino alla porta, è una cosa su cui devo lavorare. Abbiamo più qualità dell’anno scorso e tutti vogliamo arrivare in alto".