Bologna, Zirkzee: 'La mitraglia come Bati, Motta e la Champions: vi dico tutto'

L'attaccante del Bologna Joshua Zirkzee ha commentato ai microfoni di Sky la vittoria dell'Olimpico: "Sono davvero contento per i nostri fan. E' un momento straordinario, stiamo facendo cose molto belle. I tifosi sognano, noi dobbiamo pensare partita dopo partita".



Credete davvero alla qualificazione alla prossima Champions League?

"Non ci stiamo concentrando sulla Champions League, pensiamo gara dopo gara e poi alla fine si tireranno le somme".



Thiago Motta è il segreto di questo Bologna?

"Il miglior modo per festeggiare è stato un grande abbraccio con lui. Il segreto è lavorare duro durante la settimana".



Hai festeggiato di nuovo mimando la mitraglia. Ti ispiri a Batistuta?

"Lui era un grande attaccante, ma per me è solo un grande modo di festeggiare il gol"