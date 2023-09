Il Bologna vince e lo fa traghettato da un ottimo Joshua Zirkzee, autore di una prestazione da incorniciare e del primo gol dei felsinei contro il Cagliari. Nel post-partita, il centravanti è intervenuto ai microfoni di Dazn:



"E' davvero importante sentire la fiducia, la cosa più importante era tornare a vincere davanti al nostro pubblico. Questa squadra non ha solo un leader, ha tanti leader anche quelli che entrano dalla panchina. Siamo un gruppo compatto. Quanti gol segnerò? Non lo so ma ci proverò ogni settimana".