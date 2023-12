Con la doppietta realizzata in venti minuti contro la Salernitana, Joshua Zirkzee è salito a quota sette gol in campionato, a cui vanno aggiunti due assist per arrivare a nove partecipazioni alle reti rossoblù. Come riporta Opta, tra i giocatori nati dal 2000 in avanti il centravanti olandese è quello che ha preso parte a più gol in questa Serie A. Nessuno ha fatto meglio di lui, neanche Khvicha Kvaratskhelia o Dusan Vlahovic