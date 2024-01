Bologna: Zirkzee sarà squalificato, torna col Milan

Il Bologna perde Joshua Zirkzee per la prossima partita di campionato a Cagliari. L'attaccante olandese era diffidato ed è stato ammonito al minuto 88 nell'anticipo di venerdì sera pareggiato 1-1 con il Genoa, così sarà squalificato per un turno dal giudice sportivo di Serie A. Zirkzee tornerà a disposizione dell'allenatore Thiago Motta per la trasferta di San Siro contro il Milan in calendario sabato 27 gennaio. Intanto martedì prossimo il Bologna gioca sul campo della Fiorentina per i quarti di finale in Coppa Italia e potrà regolarmente contare su Zirkzee.