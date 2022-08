Un’altra sconfitta, questa volta per 2-0 contro un avversario sicuramente ostico come il Milan. C’è da dire però che trovarsi ad un solo punto dopo le prime tre giornate non è un bel segnale per una squadra che è chiamata a migliorarsi dopo il risultato mediocre dello scorso anno.



Ma qual è il vero problema del Bologna? Sicuramente ad oggi, il fatto di non avere una difesa amalgamata ha inciso e non poco sui risultati. Dopo la cessione di Theate, l’arrivo di Lucumì segna un nuovo inizio ma il giocatore ha bisogno di tempo per ambientarsi e dimostrare il suo valore. Dall’altra parte, sembra ormai ufficiale l’innesto di Zirkzee dal Bayern Monaco e le aspettative sul giocatore sono altissime, soprattutto in un momento in cui i rossoblù non possono pensare di fare affidamento solo su Arnautovic.



Inoltre, l’atteggiamento: la squadra in queste prime giornate è sembrata davvero troppo nervosa, moltissimi i cartellini gialli e due rossi sicuramente evitabili. È vero, la pressione può incidere ma la calma è la virtù dei forti. In questo momento invece, sembra che il Bologna sia tutto fuorché tranquillo.



Inutile dire come di fatto la sfida di giovedì contro la Salernitana assomigli già ad una sfida salvezza: i ragazzi di Mihajlovic dovranno portare a casa la vittoria a tutti i costi, senza se e senza ma. Con la prima vittoria in campionato finalmente si potrà tirare un sospiro di sollievo e guardare avanti.