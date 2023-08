A cosa serve ilse poi non viene chiamato in causa o non interviene quando necessario? È questo quello che ci si chiede dopo l’episodio avvenuto ieri ine che ha di fatto negato la possibilità ai rossoblù di vincere la partita. Una, una scelta che ha condizionato il risultato finale e che oggi fa discutere addetti ai lavori e tifosi.È il 26’ del secondo tempo, infatti, quandoviene fermato in area di rigore da un fallo di: l’arbitro Di Bello non giudica falloso l’intervento e blocca così così l’intervento del. Se è vero che errare è umano, è altrettanto vero che un intervento così netto sarebbe dovuto terminare con un calcio di rigore assegnato al. Invece, la partita è finitacon un grosso rammarico pere la società rossoblù.Le parole dell’AD, intervenuto al termine del match, sono abbastanza nette: “Sono qui per difendere il lavoro dei giocatori e dell'allenatore e per rispetto della tifoseria - ha sottolineato il dirigente rossoblù – “I rapporti tra ile il campo vanno migliorati, questi episodi sono allucinanti”. E infatti, anche la scena muta diin risposta alla domanda sull’episodio parla da sé e non ha bisogno di essere commentata.Nel 2023, con la tecnologia messa a disposizione nel massimo campionato di, errori come questi non dovrebbero capitare. Eppure, ci troviamo ancora a doverne parlare e soprattutto a dover assistere spesso ad episodi come questo. Ilesiste ed è uno strumento utile a tutti, fondamentale perché capace di limitare gli errori causati dall’occhio umano. Come si fa a non far tesoro del passato e non riuscire a sfruttare le sue potenzialità?Gli arbitri(al Var) sono stati fermati per un turno all’indomani del fatto ma intervenire dopo, invece che prima, lascia purtroppo un po’ il tempo che trova: ilè conscio di aver messo in campo una prestazione straordinaria contro unama quell’episodio grida vendetta e lo farà ancora per molto. D’altronde, se non fosse stato così netto, il designatorenon avrebbe preso una decisione come questa.Purtroppo non si può tornare indietro ma la speranza è quella che d’ora in poi il- così come tutti gli altri club - non siano più vittime di errori evitabili come quello commesso ieri sera. Ilè uno sport meraviglioso, continuiamo a mantenerlo tale e a parlare delle prestazioni dei giocatori e non di quelle degli arbitri. Questi ultimi però ci devono dare una mano...