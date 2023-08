Come un’automobile col motore diesel, il Bologna ci ha messo un po’ a scaldarsi e partire in questa sessione estiva di calciomercato. Infatti, dopo le grosse cessioni di Arnautovic e Schouten, le operazioni più importanti che la società rossoblù sta portando avanti sono tutte di questi giorni con l’arrivo di Fabbian e Karlsson e la trattativa per l’Ex Atalanta, Freuler.Dopo la sconfitta subita nella prima giornata di campionato contro il Milan per 2-0, il tecnico Thiago Motta ha ribadito il fatto che la squadra non sia completa. Oltre a questo, bisogna segnalare che è probabile ci sia bisogno di tempo affinché la squadra trovi l’amalgama giusta per funzionare. Infatti, nella partita disputata al Dall’Ara le lacune sono state evidenti e bisognerà lavorare sodo per colmarle.Intanto mancano pochissimi giorni alla chiusura del mercato e mentre il Bologna si prepara ad affrontare la Juventus in un calendario tutt’altro che semplice, Sartori e Di Vaio devono mettere a segno un colpo per quando riguarda l’attacco rossoblù. La perdita di Arnautovic non è roba di poco conto, anzi, al di là degli infortuni occorsi lo scorso anno è sempre stato un giocatore da doppia cifra e probabilmente colui dotato di maggior talento e carisma.Arriverà quindi qualcuno al posto suo? E nel caso, chi? I nomi sono diversi ma di concreto ancora non c’è nulla. Quello che è certo invece è il rinnovo di Orsolini fino al 2027: il numero 7 rossoblù è chiamato a fare ancora meglio dello scorso anno, a dare il suo contributo a suon di gol. Ed è aggrappati alla speranza di un acquisto all’ultimo secondo che va concludendosi anche questa sessione di mercato. Non è detto che chi arriva ultimo peggio alloggi, l’uomo giusto potrebbe cambiare tutte le carte in tavola a prescindere dal momento del suo arrivo.