Una rete incredibile, un’incornata pazzesca da fuori area a sancire il 2-1 del Bologna contro il Frosinone. L’eurogol di Lorenzo De Silvestri arriva dodici anni dopo il sigillo – ottenuto alla stessa maniera – di Gennaro Gattuso nel 2011. E quella corsa piena di gioia rappresenta in pieno l’emozione di un gol di questo tipo e che ha decretato il nuovo soprannome del numero 29 rossoblù: “Air Lollo”.



Già, perché quel missile è un’immagine ben presente nella testa dei tifosi rossoblù: e se per loro quella di ieri è stata una giornata memorabile, lo è stata anche e soprattutto per De Silvestri che è tornato al gol nel modo migliore possibile. Il difensore rossoblù ha infatti contribuito in maniera fondamentale al successo della squadra ed è stato una figura chiave per tutto il match: con la sua determinazione ed esperienza ha evitato situazioni pericolose per i compagni e allo stesso tempo è riuscito a penetrare la difesa avversaria.



Quanto sia importante De Silvestri all’interno dello spogliatoio è evidente: dopo la scadenza del suo contratto sembrava dover lasciare le Due Torri come gli altri “Senatori” ma il Bologna è stato l'unico a cui ha offerto un altro anno di contratto. Il motivo? Oltre ad essere un bravissimo giocatore è anche una persona per i più giovani da prendere come esempio fuori dal campo. Tutti lo adorano, tutti lo reputano il capitano di questo nuovo corso e anche lo stesso Thiago Motta ha sempre speso parole al miele per lui.



Proprio l’allenatore rossoblù è stato al centro dei cori intonati dai tifosi al termine dell’incontro con il Frosinone: “Thiago Motta portaci in Europa” è stata la richiesta della curva. Ora, all’ottavo posto in classifica, viene da sognarlo e sperarlo. Il campionato è ancora lunga ma – imbattuti da otto giornate consecutive – l’idea è quella che il Bologna darà filo da torcere a molti.