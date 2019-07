Lunghe file al botteghino per il rinnovo dell'abbonamento, al grido di "Noi ci siamo", lo slogan di una campagna incentrata sui tifosi e che nel giro di 4 giorni ha già superato le 3.000 tessere sottoscritte.



Il motivo è pressoché chiaro e in questi giorni sempre più evidente: dopo le parole di Saputo e Sabatini, il tifoso del Bologna si aspetta una stagione senza più patemi e con il sogno Europa League come obiettivo di Mihajlovic e della squadra che verrà.



L'ultimo arrivato in casa rossoblù è il centrale difensivo Stefano Denswil, a titolo definitivo, mentre domani dovrebbe svolgere le visite mediche Skov Olsen, per il quale il Bologna ha bruciato la concorrenza di diverse big d'Europa: l'attaccante danese, dopo la conferma di Orsolini, è il primo rinforzo per quanto riguarda l'attacco rossoblù.



A differenza degli ultimi anni, il mercato in entrata si sta concentrando particolarmente su giocatori stranieri e affermati in serie diverse dalla nostra: se da una parte può essere un rischio, dall'altro bisogna sottolineare come questi giocatori abbiano tutta l'estate per prepararsi alla Serie A.



Infatti, la squadra del tecnico Mihajlovic ha ripreso in settimana gli allenamenti e partirà tra pochi giorni alla volta di Castelrotto, per il ritiro estivo in Trentino. Anche in questo caso, saranno tantissimi i tifosi che seguiranno la squadra e non faranno mancare il proprio entusiasmo e calore.



Curiosità per i volti nuovi, voglia di tornare a respirare il calcio giocato, speranze di campionati diversi dagli ultimi anni: gli ingredienti giusti per fare bene ci sono tutti, ora non resta che lavorare sodo per raggiungere gli obiettivi prefissati. Il primo? Dimostrare di essere davvero un nuovo Bologna.