Primo successo per il Bologna in una competizione ufficiale, la gara di Coppa Italia contro il Cesena terminata 2-0 al Dall’Ara. Un successo netto ma frutto di una gara altalenante, in cui diversi giocatori sono apparsi lontani dalla loro condizione migliore.



Quello che però ha fatto discutere maggiormente è stata l’assenza a centrocampo di Schouten, uno dei giocatori chiave del Bologna di Thiago Motta. Infatti, il giocatore è stato tenuto a riposo per via della sua cessione al PSV Eindhoven. A sorpresa, ma forse nemmeno troppo, questa cessione apre la caccia al sostituito in un momento in cui il Bologna sta cedendo i suoi giocatori migliori e deve ancora trovarne i degni sostituti.



Infatti, a Schouten si aggiungerà a breve anche Arnautovic: la punta di diamante rossoblù ha manifestato la volontà di accettare l’offerta dell’Inter e in queste ore le società stanno trovando l’intesa economica. Il valore del giocatore però in questo momento è davvero inestimabile… anche perché, ad oggi, chi segnerà poi i suoi gol?



Si parla di Petagna come possibile arrivo in attacco ma la certezza della doppia cifra di Arnautovic in questo momento rimane un grosso interrogativo. Questa squadra ha ancora bisogno di investimenti per rendersi competitiva in Serie A, per superare la posizione in classifica ottenuta lo scorso anno. Una volta portate a termine queste grosse cessioni, ai tifosi verrà regalato un colpo di fine mercato? Una cosa è sicura: in questo momento sarebbe davvero necessario.