E’ bastato un gol dinel secondo tempo per sbloccare il risultato e permettere aldi vincerela sfida contro il, accedendo così ai sedicesimi didove sfiderà il. E’ bastato un gol del numero 10 ma la prova non è stata di certo entusiasmante, pochi i tiri in porta e ancora tanto da migliorare in vista dell’inizio del campionato il prossimo week end.In campo dal primo minutodel quale si è parlato tantissimo nei giorni scorsi: da una parte l’interesse sempre più concreto delper il giocatore, dall’altro voci che affermano la volontà di essere ceduto da parte del diamante rossoblù e una società che, nel corso dell’estate, più di una volta l’ha ritenuto incedibile.“Ci sono tante chiacchiere, ma la nostra volontà è trattenere Marko - ha dettoieri nel pre-partita – “Lo hanno detto: è al centro del nostro progetto. Ci rende orgogliosi il fatto che ilsia interessato a lui: è stata una scommessa vinta, ha risposto sul campo e ora vogliamo andare avanti”. Insomma, il discorso fa pensare positivamente ma lo United non molla e la paura di poterlo perdere senza avere nessuno in sostituzione si fa viva nei cuori dei tifosi.Manca poco alla fine dele almanca ancora qualcosa, avrà bisogno di essere rinforzato sia in difesa che in attacco:riuscirà in questa impresa? Intanto ieri sera in panchina si è rivisto, pur provato,. Una grande emozione per tutto lo stadio, una grande emozione per lui riassaporare l’odore del campo dopo questi mesi di cure e lontananza dal calcio giocato.