Il Bologna torna alla vittoria e lo fa con una doppietta del suo numero 9, Marko Arnautovic. Smaltiti i postumi del Covid, il giocatore ha ritrovato una forma strepitosa raggiungendo con questi reti la doppia cifra.



“Arnautovic è destinato a lasciare un segno nella storia del Bologna” sono state le parole del DS Riccardo Bigon al termine della gara. Ed effettivamente, se pensiamo che le ultime cinque reti sono state segnate tutte da lui, viene da pensare che sia stato l’acquisto più importante degli ultimi anni.



Nella vittoria per 2-0 di ieri contro la Sampdoria, oltre ai gol, va sottolineata la prova di sacrificio che il giocatore austriaco ha messo in campo nei confronti dei compagni. Oltre a lui una menzione particolare va fatta Dijks, giocatore ritrovato dopo mesi bui e che oggi sembra tornato lo stesso “Trattore” di qualche anno fa.



Per Sinisa, con Sinisa. E’ evidente come la squadra si sia ritrovata unita in questa situazione e cercherà di fare il massimo per concludere al meglio il campionato. La prossima sfida, quella contro la Juventus di sabato sera, verrà affrontata sicuramente con determinazione e con lo spirito di chi vorrà giocarsela a prescindere dall’avversario.