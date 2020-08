Sembra fatta per il primo rinforzo di questo mercato estivo, il primo giocatore chiesto daancor prima che il campionato terminasse. Stiamo parlando di, terzino classe ’88 svincolato dal, sul quale ilsta lavorando da oltre un paio di mesi.Già, perché le idee delsono apparse chiare fin da subito: così com’era stato un anno e mezzo fa per, anche in questo casoha speso parole ed apprezzamenti per un giocatore che oltre ad essere un professionista esemplare si è spesso ben contraddistinto in campo ed è stato da lui allenato allaDopo quattro stagioni con la maglia granata, manca solo l’ufficialità al passaggio in rossoblù:arriva per ricoprire la fascia destra delda titolare, visto e considerando cheha dichiarato chea partire dalla prossima stagione ricoprirà il ruolo di centrale.E’ la scelta giusta? Beh, viene da pensare proprio di sì: porterà esperienza, serietà e tecnica con la possibilità di diventare presto un leader di questa squadra. Nel mix perfetto di giovani e non che richiede, è un giocatore che può diventare chiave nel prossimo campionato.Dopo la firma sul contratto e le visite mediche, l’ex granata conoscerà subito i compagni e partirà con loro alla volta del ritiro di: quest’anno non c’è tempo da perdere, manca infatti anche poco all’inizio della prossima stagione. Manca infatti meno di un mese e si comincerà colin corso. Ne vedremo delle belle? L’importante è arrivarci pronti.