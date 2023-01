Lunedì sera particolare per il Bologna che alle 18.30 di sera si trova ad affrontare la Cremonese in una sfida gelida a causa del clima avverso: il risultato finale dice 1-1 ma al termine del match l’impressione è che per i rossoblù sia stata una gara buttata alle ortiche, una sfida da vincere e che invece è finita con due punti persi invece che uno guadagnato.



Ha fatto tutto la squadra ospite: prima il gol su rigore dopo un’ingenuità di Dominguez, poi l’autogol di Chiriches che ha regalato il pareggio ai padroni di casa. La Cremonese ci ha provato, il Bologna solo nel secondo tempo ma non è mai riuscita a finalizzare pur giocando un buon calcio. Thiago Motta, nel post-partita, si è lamentato del tempo effettivo della gara ma la realtà dei fatti è che probabilmente i rossoblù avrebbero fatto fatica a centrare la porta anche se la partita fosse durata 30 minuti in più.



L’assenza di un giocatore come Arnautovic pesa non poco sulla qualità della manovra offensiva, infatti il Bologna davanti fatica nonostante un Orsolini sempre più protagonista: a differenza sua però, Barrow appare sempre più lontano dal gioco e si fanno sempre più insistenti le voci su una sua possibile partenza in questa sessione di mercato.



Ma il numero 9 rossoblù rientrerà per la gara di venerdì sera contro lo Spezia? Già, perché il Bologna non ha tempo di rifiatare che deve già pensare alla prossima sfida. Due partite in cinque giorni, due partite in casa al Dall’Ara. E se la prima è finita con uno scialbo pareggio, la speranza è che la seconda possa finalmente tornare alla vittoria. Una vittoria importantissima per il Bologna per cercare di raggiungere la parte sinistra della classifica.