Cos’abbia chiesto Sinisa Mihajlovic a Babbo Natale non è dato sapersi ma possiamo immaginarlo: qualche innesto dal mercato di gennaio? Il Bologna, seppur con qualche evidente difficoltà, ha superato questa prima fase di campionato ponendosi prima della festività al tredicesimo posto in classifica con cinque punti di distacco dalla zona retrocessione.



Ma se ora come ora possiamo tirare un sospiro di sollievo, dopo tre pareggi consecutivi, la squadra rossoblù ha mostrato in questi mesi parecchie lacune dal punto di vista difensivo e la mancanza di una vera punta, un bomber capace di trascinare i compagni a suon di gol. Tra infortuni, squalifiche e un modulo tattico che ormai conosce qualsiasi avversario, le difficoltà non sono mancate e i punti sono arrivati solo contro le squadre più deboli.



Dopo il mancato trasferimento del giovane Supryaga della Dinamo Kiev nello scorso mercato estivo, la dirigenza del Bologna non può più sbagliare e dovrà fare in modo di riempire le caselle mancanti dello scacchiere di Sinisa Mihajlovic: una punta, innanzitutto, e poi anche un difensore centrale di livello.



Si guarda con attenzione ai giovani con l’idea di un investimento ma in questa fase, potrebbero essere presi in considerazioni anche dei prestiti: non l’ipotesi più gettonata dal Bologna ma sicuramente la più veloce. La cosa più importante infatti, è rinforzare la rosa e farlo prima possibile.