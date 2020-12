Il calcio è bello perché ogni partita fa storia a sè e la gara tra Spezia-Bologna di ieri sera è stata talmente assurda da poter finire in tutti i modi possibili.



A venti minuti dalla fine, sotto 2-0, parlavamo di una sconfitta imminente e di un Bologna disastroso da ogni punto di vista. Poi il gol di Dominguez, la ripresa mentale della squadra che ha cominciato a giocare per agguantare il pari e l’Eurogol di Barrow per il 2-2.



Ed è proprio Barrow il protagonista della serata perché dopo la rete pazzesca segnata da 50 metri, ha nel recupero finale la possibilità di regalare la vittoria ai rossoblù con un tiro pesantissimo dal dischetto: come successo in Coppa Italia sempre contro Lo Spezia, il giovane gambiano sbaglia il tiro dando addio ai sogni di gloria di una vittoria.



Tutto successo nell’arco di 20 minuti, gli unici giocati realmente dal Bologna che a prescindere dalle tante assenze, sta mostrando troppi limiti per essere una squadra che vuole ambire a qualcosa di più della salvezza. Il pareggio è probabilmente il risultato più giusto per la partita di ieri sera, considerando l’assedio dello Spezia nel primo tempo e i problemi difensivi (ma non solo) del Bologna in campo.



Ora c’è il Torino, sempre in trasferta, in un campo tutt’altro che facile e poi subito l'Atalanta in casa nel turno infrasettimanale della prossima settimana: la speranza è di riuscire a recuperare qualche giocatore anche per far rifiatare Danilo e Palacio, i leader d'esperienza di questa squadra che però in questo momento sembrano aver bisogno di rifiatare un po'.