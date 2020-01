Gli sono bastati 70 secondi per essere decisivo nel derby tra Bologna e Spal. Ed è incredibile il cinismo con cui Muse Barrow al 59' del match, appena subentrato dalla panchina, ha segnato il gol dell'1-2.



Si è preso Bologna ed i bolognesi nella frazione di un attimo: dopo aver giocato dieci minuti contro il Verona domenica scorsa senza brillare particolarmente, ha risposto a tutti facendo quello per cui è stato acquistato dal club: segnare e aiutare la squadra.



Così come il proprio allenatore Sinisa Mihajlovic, seduto in panchina solo per il secondo tempo della gara, Barrow ha trascinato i compagni alla vittoria di una delle partite più sentite dall'ambiente rossoblù. E la vittoria contro la Spal non può che alzare il morale, considerando che questi tre punti portano la squadra al nono posto in classifica.



"Dedico il gol a tutti i tifosi" ha detto Barrow al termine del match, andando a testimoniare il legame già forte con la piazza. Infatti, con il suo spettacolare gol si è guadagnato gli applausi di tutti i supporters presenti. Ora ha un girone intero per testimoniare che la scelta della società di affidarsi ad un giovane per migliorare il reparto avanzato è stata quella corretta. I presupposti ci sono e il giocatore gambiano ha già mostrato voglia e determinazione, caratteristiche fondamentali per affermarsi sotto le Due Torri.