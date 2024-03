Bolognamania: belli come un gol al 94’

“Sei bello come un gol al novantesimo”. Anzi, sei bello come un gol al novantaquattresimo al Castellani di Empoli. Già, perché questo Bologna straordinario è riuscito a compiere un’altra impresa storica: sbancare uno stadio che fino a venerdì lo aveva sempre visto soffrire, portando a casa tre punti nei minuti di recupero.



L’autore del gol dell'1-0 è stato il giovanissimo Giovanni Fabbian che all’ultimo respiro, in una gara dominata ma con tante occasione perse, è riuscito a piazzare in rete l’ultimo pallone della gara. Esplosione del settore ospiti, della panchina, dei giocatori stessi: l’immagine di Thiago Motta che si sdraia per terra per abbracciare il numero 80 insieme ai suoi uomini è probabilmente una delle più belle di questa stagione.



Saldo al quarto posto in classifica, l’allenatore rossoblù continua a dimostrare partita dopo partita come ogni singolo calciatore possa fare la differenza: non c’è una formazione titolare inamovibile, c’è un gruppo affiatato che si considera una ‘famiglia’ e in cui la competizione sana è lo stimolo in più per migliorarsi.



Per questo, non deve sconvolgere vedere giocare uno al posto di un altro: anche senza Zirkzee infortunato e out per tre settimane, questo Bologna dimostra di avere tutte le carte in tavola per aggiudicarsi l’Europa. Il sogno Champions League è più vivo che mai e le prossime gare sono proprio quelle in cui i rossoblù dovranno mettere in cascina punti prima degli scontri diretti delle ultime giornate. E considerato l’approccio che il Bologna dimostra di avere in campo, non c’è davvero nulla da temere.